Zelenski u zelenom

Na pitanje koja nas to onda iduća vrsta povijesti čeka povjesničar Tvrtko Jakovina je rekao: “Jedan hrvatski povjesničar iz Kanade je ovo vrijeme prije 24. veljače 2022. nazvao završetkom svjetskog blagostanja u koje smo ušli završetkom hladnog rata. Ako se bude moralo više ulagati u energiju, u izgradnju industrijskih kapaciteta, radnu snagu i obranu, to znači drukčiji europski kontinent i niži standard. To je naša budućnost.” Index