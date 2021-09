Indeks Doing Business, koji su razvili ekonomisti Svjetske banke, a kojim su na holistički način mjerili i uspoređivali investicijsku klimu velikog broja država, nažalost, više se neće objavljivati. Kulminacija je to godine dana dubinske istrage koja je interno pokrenuta unutar Svjetske banke zbog sumnji u manipulaciju podacima i rezultatima rangiranja zemalja. Neovisni istražitelji tako su potvrdili da su postojale nepravilnosti u indeksu Kine, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata te Azerbejdžana. Posebice je šokantno da su u skandal do grla umiješani Kristalina Georgieva, tadašnja direktorica Svjetske banke, te predsjednik Jim Yong Kim. O aferi piše Express…