Privatne vojske su danas "in"

Ruska vojna doktrina opravdava korištenje nuklearnog oružja “kao odgovor na upotrebu nuklearnog i drugog oružja za masovno uništenje protiv Rusije ili njezinih saveznika” i kao “odgovor na konvencionalni napad koji ugrožava postojanje Rusije kao suverene države”. Kada iznuđenim ratnim referendumom okupirana ukrajinska područja postanu “ruska”, odredbe ove doktrine vrijedit će i tamo. A kada će se točno ispuniti kriterij za nuklearni udar, u nedemokratskom sustavu kakav je ruski odlučuje samo jedna osoba – Vladimir Vladimirovič Putin. Nitko se to do sada nije usudio napisati, ali upotreba nuklearnog oružja sad je izvjesnija od mogućnosti da do toga ne dođe. Putinu jednostavno ne ostaje nijedna druga karta da preokrene situaciju na ukrajinskom bojištu, dobije ovaj rat i sačuva živu glavu. Slobodna