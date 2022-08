Greta Thunberg na aparatima

Savezna vlada sumnja da će Rusija ponovo potpuno otvoriti slavinu za plin. I pod velikim pritiskom se traže alternative. Njemačke elektrane na ugljen koje su već zatvorene ili se njihovo zatvaranje planira, sada mogu ponovo biti puštene u rad na do devet mjeseci. Tako bi se iz mreže isključile plinske elektrane, koje trenutno proizvode oko deset posto električne energije u Njemačkoj. Nikada nije više ugljena upotrijebljeno za proizvodnju električne energije nego prošle godine. Prema proračunima Međunarodne energetske agencije (IEA), 2022. godine moglo bi se eksploatirati više ugljena nego ikada ranije – a to vrijedi i za naredne godine. Kancelar Scholz govori o „hitnoj mjeri za ograničeni vremenski period koja ne bi trebala biti na štetu naših klimatskih ciljeva“. Njemačka zapravo želi ukinuti proizvodnju električne energije na ugljen najkasnije do 2038. DW