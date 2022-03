Hvala, Elon Musk

Britanski mediji javljaju da ukrajinska vojska Starlink uspješno koristi za napade dronovima na ruska oklopna vozila i položaje. Starlink je od velikog vojnog značenja posebno na područjima koja nemaju razvijenu infrastrukturu i internetsku vezu, izvještava The Telegraph. Satelite prije svega koristi ukrajinska postrojba Aerorozvidka, zadužena za izviđanje iz zraka, i to za nadzor i koordinaciju bespilotnih letjelica koje mogu bombardirati oklopna vozila. A londonski Times prenosi izjavu jednog časnika postrojbe Aerorozvidka: „Mi koristimo Starlink-opremu i povezujemo timove za dronove s artiljerijom. Dronovi tako mogu utvrditi ciljeve i poziciju dojaviti artiljercima.” Dnevno se provede i do 300 izviđačkih misija, a napadi uglavnom slijede noću jer su dronovi, djelomice opremljeni i infracrvenim kamerama, u mraku gotovo pa nevidljivi. Deutsche Welle