Ako ovo nije ljubav...

Životi građana promijenili su se tog jutra prvog dana rata, a Serhij Beljajev zbog blokirane ceste nije mogao do svoje 28-godišnje djevojke Natalije Drozd niti do svojih roditelja koji su u Harkivu. Tada se odlučio za nevjerojatan pothvat. Profesionalni igrač pokera prevalio je nevjerojatnih 3700 kilometara kako bi stigao od svog sela do inače deset minuta udaljenog Harkiva. “Otišao sam do ruske granice, zatim kroz Rusiju do Latvije, potom u Litvu i Poljsku kako bih došao do zapada Ukrajine i s te strane stigao do Harkiva. Da, bilo je to pomalo ludo”, prisjetio se Serhij za britanski The Guardian Jutarnji

How Serhi Belyaev drove 3,700km to be reunited with parents and fiancee – who lived just a 10-minute drive apart but had been cut off by Russia’s invasion of #Ukraine. https://t.co/w7vWJjEcsY pic.twitter.com/wnLXgLrFoe — Rohan Jayasekera (@rohanjay) May 22, 2022