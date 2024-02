No easy money

Tvrtka BitLucky je bila zadužena za razmjenu kriptovalutama na centraliziranim mjenjačnicama, a klijentima je obećana poslovna praksa kako se uvijek ulaže samo 20% iznosa, dok se ostatak sprema na tzv. cold i hot kriptonovčanike. Osim što tvrtka nije bila registrirana za obavljanje djelatnosti razmjene kriptovaluta te skrbničkih usluga vođenja kriptonovčanika, novac klijenata trošili su i za osobne potrebe, ali i klađenje. Pranje novca se u ovom slučaju može dokazati unatoč tome što se radi o kriptovalutama, no tzv. cold walletima teško je pristupiti. Transakcijama na blockchainu može se ući u trag, no bez obzira na to upitno je hoće li na kraju uspjeti povratiti sredstva investitora. Index