Ovaj tjedan (do nedjelje 14.10.) traje promotivna akcija jeftinijih ulaznica za Plitvice, s 75 posto nižim cijenama. Karta za odrasle je 50 kuna (u srpnju i kolovozu 250 kuna), a inače je u listopadu 150 kuna. Za djecu od 7 do 18 godina je 20 kuna, a za studente 30 kuna. Restorani na Plitvicama tkđ. imaju akciju do ovog datuma – meniji su od 70 kuna. Vrijeme će biti odlično.