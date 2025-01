Skoknemo usput kad idemo na more

U nezaboravnim prizorima ledom okovanih Plitvica može se još kratko uživati, do prve jače južine. Dugo Plitvice nisu imale ledenu bajku, to najbolje zna lokalni turistički vodič. Tradicionalno, puno je turista iz Koreje, no izgleda da su se i gosti iz Južnoafričke Republike zaljubili u Plitvice. Ove godine najveći broj posjetitelja je upravo bio iz Hrvatske i to sa zadovoljstvom možemo možemo reći 15%. Inače prethodnih godina to je bilo maksimalno 5 %. HRT