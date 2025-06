Hrana da se treseš

Prema podacima Hrvatskog društva za Parkinsonovu bolest i druge poremećaje pokreta iz travnja 2023., u Hrvatskoj je Parkinsonovu bolest imalo oko 16.500 ljudi. Ako se trend porasta koji predviđa WHO preslika na Hrvatsku, očekuje se da bi broj do 2050. mogao narasti do 35.000. Novija istraživanja sugeriraju da bi crijevni mikrobiom (bakterije u crijevima) mogao igrati bitnu ulogu u razvoju Parkinsonove bolesti. Studija objavljena u svibnju 2024. u časopisu npj Parkinson’s Disease analizirala je uzorke stolice 94 pacijenta s Parkinsonovom bolešću i 73 zdrave osobe u Japanu.

Nedostatak vitamina B može oslabiti zaštitni sloj crijeva, izložiti živčani sustav toksinima i potaknuti nakupljanje alfa-sinukleina, što je povezano s Parkinsonovom bolešću. Istraživanja sugeriraju da suplementacija riboflavinom i biotinom može pomoći pacijentima kod kojih crijevna disbioza igra ključnu ulogu. Uz to, razmatraju se i druge terapije, uključujući transplantaciju mikrobiote te primjenu probiotika i prebiotika. Stručnjaci ističu važnost daljnjih kliničkih studija prije preporuke konkretnih tretmana, ali naglašavaju da prehrana i životni stil mogu imati značajan utjecaj na tijek bolesti. Index