Prije nego nas zvijeri pročitaju kao knjigu

Preko boškarina, buše, ličke pramenke, hrvatske bijele koze do hrvatskih hladnokrvnjaka, magaraca, ali i dalmatinskog bušaka (konj), koji je u fazi priznavanja, te više vrsta pasa, od kojih izdvajamo hrvatskog ovčara. Sve se to moglo vidjeti na edukativnoj izložbi hrvatskih autohtonih pasmina pod nazivom Farmica na Veterinarskom fakultetu. Na toj crnoj listi i dalje je autohtoni međimurski konj, čiji se broj već godinama kreće oko samo 30-ak živućih jedinki, ali on je ujedno i najstarija izvorna hrvatska konja koja se spominje u gotovo svim hipološkim leksikonima i atlasima svijeta. Agroklub