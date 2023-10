Prije nego se otme kontroli

Stečena uvjerenja o agentu umjetne inteligencije kao što je chatbot značajno utječu na interakciju s tim razgovornim agentom i našu percepciju njegove pouzdanosti, empatije i učinkovitosti. Većina korisnika u jednom istraživanju, kojima je rečeno da je UI agent brižan vjerovala je da je on doista takav, bolje je ocijenila njegove performanse od onih koji su vjerovali da je chatbot manipulativan. Istovremeno, manje od polovice korisnika kojima je rečeno da agent ima manipulativne motive smatra da je chatbot zapravo zlonamjeran, što ukazuje na to da ljudi mogu pokušati “vidjeti dobro” u umjetnoj inteligenciji na isti način na koji to čine sa svojim bližnjima. Nepovjerenje rađa dublje nepovjerenje u razgovoru i kad jednom krene krivo, vrlo je teško ponovno zadobiti to povjerenje. Ako pristupimo sumnjičavo, borit ćemo se i natjecati s njom, umjesto da smišljamo kako da nam pomogne. Bug