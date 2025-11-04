Vice predsjednik, ali glavni režiser

Bio je pomoćnik Bijele kuće pod Richardom Nixonom, šef kabineta Bijele kuće pod Geraldom Fordom, ministar obrane Georgea H. W. Busha i potpredsjednik Georgea W. Busha. Index... Iako je i sam imao ambicije da postane predsjednikom, nikad nije dobio tu šansu, a mnogi stručnjaci vjeruju kako je on bio taj koji vukao mnoge konce za vrijeme mandata Georgea Busha mlađeg. Bio je ključna figura u odluci o invaziji na Irak 2003. i zagovarao doktrinu preventivnih napada. Cheney je bio i jedan od glavnih arhitekata politike “rata protiv terorizma”, uključujući upotrebu tzv. pojačanih ispitnih tehnika koje su izazvale globalne kontroverze. U biografskom filmu Adama Mckayja “Vice” iz 2018. glumio ga je Christian Bale.