Počivao u miru

Predrag Matić u intervjuu za Novosti o rezoluciji: Priziv savjesti razumijem, no pravo pacijentice na zdravstvenu zaštitu je apsolutno primarno. I to je problem u Hrvatskoj, ali i drugim državama. Pa mi imamo situacije da cijele bolnice ne obavljaju taj zahvat, a imaju zaposleno nekoliko ginekologa. Ako njih troje ne obavlja taj zahvat, bolnica mora osigurati četvrtog koji će ga obaviti – bez ikakve odgode. I nije stvar samo ginekologa, tu su i anesteziolozi i ljekarnici. Žena dođe po zdravstvenu uslugu, koju i plaća kroz izdavanja za zdravstvo, a kažu joj da ne može jer, eto, nema liječnika koji bi to obavio. Nedopustivo!