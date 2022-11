Nenadmašan i nezaboravan

Saša Zalepugin (91) bio je jedan od najpopularnijih televizijskih voditelja u Jugoslaviji. Odlikovao se izvrsnom dikcijom, elegancijom i sigurnim, ali nenametljivim nastupom. U mirovini je otkrio svoju izumiteljsku stranu, no televizija je bila i ostala njegova prva ljubav. Od 1971. bio je urednik Zabavnog programa Radiotelevizije Zagreb te je počeo uređivati i voditi emisiju „Nedjeljom popodne“ koja je ušla u televizijsku povijest Jugoslavije kao prototip mozaično-zabavne emisije koja ni do danas nije nadmašena s obzirom na visoke standarde koje joj je Zalepugin postavio: “Odlučio sam prezentirati teme u prilozima koji nisu smjeli biti dulji od pet minuta. A za to je trebalo naći sugovornike koji će u tom roku moći jednostavno i koncizno govoriti o tome što znaju i čime mogu fascinirati gledatelje. E tada sam postigao ono što sam htio.” Večernji Prije 40 dana Zalepugin je doživio moždani udar, a vijest o smrti potvrdila je njegova supruga Tihana Harapin Zalepugin. Jutarnji