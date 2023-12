Otac TV kalendara, počivao u miru

Prije nekoliko dana u 87. godini umro je Vladimir Fučijaš – radijski i televizijski novinar i urednik. Niz je godina radio kao spiker, novinar i urednik na radiju i televiziji. Od 1961. godine bio je urednik jutarnjega Radio-kalendara, a od 1976. i TV kalendara, za koji mu je 1979. Društvo novinara Hrvatske dodijelilo Zlatno pero. 15 godina bio je urednik i voditelj središnjeg TV Dnevnika, a u njegovu radnome opusu su i televizijski putopisi iz Kenije, Brazila, Meksika, Španjolske i Italije te 120 emisija serijala “Prošlost u sadašnjosti”. Godine 1999. dodijeljena mu je HRT-ova nagrada za životno djelo “Ivan Šibl”. Jutarnji Unatoč nagradama, svoju matičnu kuću (HRT) u kojoj je radio 40 godina nije pamtio po lijepom: “Tu je i nastao spor s Obradom Kosovcem – tko je bio prvi začetnik TV kalendara? Da, tko je bio prvi. Kosovac je mlađi, ali ispada da je on prvi sa Žarkom Božićem pokrenuo „TV kalendar“ dok sam ja to dogovarao s drugim ljudima. Kad sam ja već došao na televiziju, imao sam iskustva s radio-kalendarom koji sam radio prije odsluženja vojnog roka. Sretao sam i Matka Pejića jer je bio zainteresiran za umjetnost i smatrao da je to kao stvoreno za ekran. Kosovac ga je isto poznavao. Činjenica jest da se Kosovac tada polakomio; uostalom, uvijek se polakomi jer uvijek želi biti prvi. Onda je on počeo dodjeljivati funkcije, pa je sebi dao ulogu urednika, a meni pomoćnog urednika. Njemu nisam htio biti pomoćni urednik i to sam mu rekao. U „TV kalendaru“ nisam htio biti njegov redaktor.” HND