“Nisam siguran da ‘reset’ uspijeva. Izbori su krajnja mogućnost, no ne bih je odbacio, jer ako se ide ovako, ovo neće funkcionirati”, komentirao je trenutačnu političku situaciju povjesničar Ivo Banac za N1. Kao temeljni problem vidi dualističku vlast i predsjednika Vlade koji ne funkcionira unutar nje te premale pomake u gospodarstvu koji su iznevjerili očekivanja. “Mislim da MOST uopće nije uspio, postali su krajnje iritantni. Nije pokazao alternativu, nego jednu vrstu populističke strasti. Ako dođe do novih izbora, Most će biti pometen”, opleo je Banac i po Mostu.