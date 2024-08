Kad uskoro neće više imati što izgorjeti

Jučer se pisalo o porastu broja slučajeva raka kod mlađih od 50 godina i vijest je alarmantna. Kako bi se rezultati ove velike studije ispravno shvatili, važno je istaknuti nekoliko stvari. Prije svega, ovdje je lako pomiješati kruške i jabuke. Naime, kako je većina ozbiljnih medija prenijela, studija je zabilježila porast u broju dijagnosticiranih slučajeva u navedenoj dobnoj skupini. Što to znači? To znači da je porastao apsolutan broj slučajeva, a ne nužno i udio oboljelih u populaciji. To je očekivano jer se i broj stanovnika u svijetu u posljednjih 30 godina značajno povećao. No, stvarna slika je da u većem dijelu Europe, uključujući i Hrvatsku, broj slučajeva raka od 1990. do 2019. pada. Još izraženije pada broj umrlih od raka u toj dobi jer imamo bolje terapije za liječenje raka, a s time pada i broj izgubljenih godina. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.