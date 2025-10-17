Kad ‘malo kašljem’ preraste u odjel intenzivne njege

Svake godine u SAD-u više od 40.000 ljudi umire od upale pluća, a više od 1,4 milijuna završi u bolnici. Posljednjih deset godina ova bolest redovito se nalazi među deset vodećih uzroka smrti, piše The Independent. Što se Hrvatske tiče, prema podacima stranice World Life Expectancy, u 2020. godini je u Hrvatskoj zabilježeno 1021 smrt koja se svrstava u kategoriju “gripa i upala pluća”. To iznosi oko 2,25 % svih smrtnih slučajeva u toj godini. Upala pluća može pogoditi svakoga, ali simptomi su posebno opasni za starije osobe. Najčešći znakovi bolesti su kašalj, umor, povišena temperatura i zimica, bol u prsima i kratak dah. Kod težih slučajeva mogu se javiti zbunjenost, povraćanje i mučnina. Starije osobe ponekad ne razviju visoku temperaturu, ali čak i blaži simptomi poput slabijeg disanja i opće slabosti mogu ukazivati na ozbiljno stanje. Index