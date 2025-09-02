Danas (09:54)
Sponzorirana vijest
UPISI u STEAM radionice
UPISI U TIJEKU – STEAM radionice za djecu (6 – 12 godina)
STRMEC, ŠPANSKO, RAKITJE
Dragi roditelji, upisujemo djecu u edukativne radionice koje povezuju igru i učenje kroz LEGO kocke, robotiku i umjetnu inteligenciju.
Programi:
STEAM Graditelji (6 – 10 g.) – slaganje vozila, strojeva i konstrukcija uz učenje osnova inženjerstva i mehanike.
Programiranje LEGO robota (8 – 12 g.) – učenje osnova programiranja i robotike kroz LEGO Education setove.
Svi programi uključuju i učenje financijske pismenosti te internet sigurnosti – ključnih vještina za budućnost djece,
UVOD U AI je uključen u programiranju robota.
1x tjedno po 90 min
Cijena: 25 € mjesečno po djetetu
Prijave na linku: UPISI