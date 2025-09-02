UPISI U TIJEKU – STEAM radionice za djecu (6 – 12 godina) STRMEC, ŠPANSKO, RAKITJE

Dragi roditelji, upisujemo djecu u edukativne radionice koje povezuju igru i učenje kroz LEGO kocke, robotiku i umjetnu inteligenciju.

Programi:

STEAM Graditelji (6 – 10 g.) – slaganje vozila, strojeva i konstrukcija uz učenje osnova inženjerstva i mehanike.

Programiranje LEGO robota (8 – 12 g.) – učenje osnova programiranja i robotike kroz LEGO Education setove.

financijske pismenosti te internet sigurnosti – ključnih vještina za budućnost djece, Svi programi uključuju i učenjete– ključnih vještina za budućnost djece, UVOD U AI je uključen u programiranju robota.