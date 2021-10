Riječ godine - inflacija!

Ideja zakona, koji je donesen ranije, je da prešutna prekoračenja budu iznimka. Međutim, većina korisnika je otišla u kategoriju prešutnih. Odlučili smo da ih treba vratiti u isti režim regulacije kao dopuštena. To i danas mislimo da treba napraviti. Prije nije bilo prigovora niti je rasla efektivna kamatna stopa. Na prešutna ograničenja je rasla jer su banke digle naknadu 2020. Kad smo mi to vidjeli, odlučili smo intervenirati. Kamatne stope je nemoguće ograničiti i s tim treba biti oprezan. Treba biti svjestan da bilo kakvo ograničavanje kamatnih stopa može imati neželjene posljedice za one koji imaju manje plaće – izjavio je guverner HNB-a Boris Vujčić. Jutarnji…