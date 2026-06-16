Crollywood

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Uprava Jadran filma najavila je otvaranje devet obnovljenih studija, žele ‘europski Hollywood’ vratiti na stare staze
Infrastrukturna investicija na 75.000 četvornih metara rješava dugogodišnji problem nedostatka prostora za velike domaće i strane produkcije, nudeći im puni krug usluga. Među kapacitetima se ističu Studio 2 s podvodnim bazenom te legendarni Studio 3, koji će nositi ime Orsona Wellesa. Wellesov spomenik izradit će njegova životna partnerica Oja Kodar. Unatoč izostanku državnih dotacija, Jadran film u godini svoje 80. obljetnice nastavlja rad na projektima poput “Gričke vještice” i planira izgradnju novog megastudija. HRT