Crollywood

Uprava Jadran filma najavila je otvaranje devet obnovljenih studija, žele 'europski Hollywood' vratiti na stare staze - Monitor.hr
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Uprava Jadran filma najavila je otvaranje devet obnovljenih studija, žele ‘europski Hollywood’ vratiti na stare staze

Infrastrukturna investicija na 75.000 četvornih metara rješava dugogodišnji problem nedostatka prostora za velike domaće i strane produkcije, nudeći im puni krug usluga. Među kapacitetima se ističu Studio 2 s podvodnim bazenom te legendarni Studio 3, koji će nositi ime Orsona Wellesa. Wellesov spomenik izradit će njegova životna partnerica Oja Kodar. Unatoč izostanku državnih dotacija, Jadran film u godini svoje 80. obljetnice nastavlja rad na projektima poput “Gričke vještice” i planira izgradnju novog megastudija. HRT


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21.08.2024. (13:00)

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Posrnuli div

Sud najavio stečaj Jadran film produkcije, Grubišić napao Finu

Trgovački sud u Zagrebu pozvao je zastupnike tvrtke Jadran filma produkcija, čiji je direktor Vinko Grubišić, da u roku od 15 dana predaju ovjeren popis imovine i obveza tvrtke kojoj je utvrđen dug od 294.000 kuna. U oglasu se pozivaju vjerovnici te tvrtke, koja je bila u postupku predstečajne nagodbe da u roku od 45 dana, predlože otvaranje stečajnog postupka, a ne odazovu li se Grubišić i vjerovnici sud je najavio da će donijeti rješenje o otvaranju i zatvaranju stečajnog postupka. Čim je taj poziv objavljen, iz Jadran film produkcije javljeno je da tvrtka nije u blokadi te da je “Trgovački sud pokrenuo skraćeni stečajni postupak na temelju prijedloga Fine u kojem su paušalno navedeni podaci o blokadi računa”. Poslovni

04.08.2015. (09:53)

Prodaja iluzija

Zašto je Hrvatska ostala bez filmskog blaga?

“Ono što se dogodilo s hrvatskim filmovima nije samo kulturna već i ideološka tema, živi dokaz koliko je bila opasna i naivna prijesna iluzija da ‘sve treba privatizirati’ jer će se ‘onda znati tko je gazda’, pa će se ‘on dobro brinuti o tome’. To je konstrukcija fejk kapitalizma, jer se privatiziraju dobra i aktivnosti kod kojih ne postoji ni tržište ni tržišna borba. Vidimo kako je to u filmu završilo: niti se danas ‘zna ko je gazda’, niti se ‘on brine o tome’, niti su klasici postali dostupan proizvod, niti se išta od tih blagodati privatnog sektora obistinilo”, piše Jurica Pavičić. Jutarnji