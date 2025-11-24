Časni sude, u moju obranu, algoritam je tražio još

Požar u zagrebačkom Vjesniku ponovno je otvorio pitanje urbex izazova – trendova na društvenim mrežama u kojima mladi ulaze u napuštene i opasne objekte radi pregleda i lajkova. Za razliku od klasičnog urbexa, koji se bavi dokumentiranjem, izazovi potiču nadmetanje u riziku. Opasnosti su stvarne: urušene konstrukcije, pravne posljedice i imitiranje opasnog sadržaja. U slučaju Vjesnika, skupina tinejdžera navodno je zapalila kutiju papira nakon neuspjelog penjanja, što je dovelo do brzog širenja požara i velike intervencije službi. Index