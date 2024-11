Tjedan za čitanje

“Interliber služi da ljudi dopru do tih knjiga. Nama Interliber treba kakav god bio” rekao je Meandrov Branko Čegec Novom listu. Vlasnik izdavača stripova Fibra, Marko Šunjić objasnio je da je sa stripovima “radio ono što se meni sviđa i uporno inzistirao na tome da radim ono što valja i što vrijedi. Vjerovao sam da će se to kad-tad vratiti, da ta količina dobrih stvari mora jednom privući pažnju ljudi. To se na kraju i dogodilo. Samo je trebalo izdržati prvih 15 godina” (paralelno je radio kao programer). Riječki izdavač Valter Lisica kaže da je rad na knjigama rad na duge staze pa mu danas na štandove dolaze ljudi koji su prvi put na Interliber došli kao djeca prije 20 godina. Interliber otvoren još do sutra.