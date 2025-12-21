Kad se feminizam sudari sa slobodnim sjedalom
Ustupanje mjesta u javnom prijevozu: džentlmenstvo ili stvar potrebe
Video tiktokerice iz londonske podzemne potaknuo je raspravu o tome postoje li još džentlmeni i treba li muškarac ustupiti mjesto ženi samo zato što je žena. Jedni tvrde da je džentlmenstvo nestalo, drugi da je ravnopravnost promijenila pravila. Istraživanja pokazuju da ljudi danas ustupaju mjesto prvenstveno na temelju očite potrebe, a ne spola. Stručnjaci za bonton zaključuju da suvremena pristojnost znači obzirnost, procjenu situacije i poštovanje – bez nametnutih uloga i očekivanja. Index