Kad se feminizam sudari sa slobodnim sjedalom

Ustupanje mjesta u javnom prijevozu: džentlmenstvo ili stvar potrebe

Video tiktokerice iz londonske podzemne potaknuo je raspravu o tome postoje li još džentlmeni i treba li muškarac ustupiti mjesto ženi samo zato što je žena. Jedni tvrde da je džentlmenstvo nestalo, drugi da je ravnopravnost promijenila pravila. Istraživanja pokazuju da ljudi danas ustupaju mjesto prvenstveno na temelju očite potrebe, a ne spola. Stručnjaci za bonton zaključuju da suvremena pristojnost znači obzirnost, procjenu situacije i poštovanje – bez nametnutih uloga i očekivanja. Index


12.10. (08:00)

Priručnik za pristojnost u vremenu buke

Kako biti gospodin u 2025. godini: Set pravila za preživljavanje u eri AirPodsa i ego tripova

Nekoć su se pravila znala: kravata, maniri i čvrst stisak ruke. Danas, međutim, džentlmen mora znati više o granicama nego o kravati. Nije uputno da vadiš duhansku vrećicu iz usta pred ljudima, ne dijeli svoj “body count”, ne stenji na pilatesu i obavezno se javi prijatelju — pravom porukom, ne emojijem. Boca kvalitetnog maslinovog ulja je novi cvijet koji se nosi na poklon, a rukom pisano pismo i dalje pobjeđuje sve notifikacije. Ako ste suvozač, budite zabavni i angažirani, nemojte samo skrolati po mobitelu. I, naravno — gospodin 2025. priča manje, ali kad govori, to ima smisla. Index