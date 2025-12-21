Kad se feminizam sudari sa slobodnim sjedalom

Nekoć su se pravila znala: kravata, maniri i čvrst stisak ruke. Danas, međutim, džentlmen mora znati više o granicama nego o kravati. Nije uputno da vadiš duhansku vrećicu iz usta pred ljudima, ne dijeli svoj “body count”, ne stenji na pilatesu i obavezno se javi prijatelju — pravom porukom, ne emojijem. Boca kvalitetnog maslinovog ulja je novi cvijet koji se nosi na poklon, a rukom pisano pismo i dalje pobjeđuje sve notifikacije. Ako ste suvozač, budite zabavni i angažirani, nemojte samo skrolati po mobitelu. I, naravno — gospodin 2025. priča manje, ali kad govori, to ima smisla. Index