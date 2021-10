Darja Sokolić, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu i poljoprivredu (HAPIH) najavila je da će se u EU do kraja 2022. uvesti novi način označavanja hrane, a kako bi se spriječilo prekomjerno bacanje. S obzirom na to da se u Hrvatskoj godišnje baci 380 000 i 400 000 tona hrane zbog lošeg označavanje, moglo bi to pomoći da se ta količina smanji, a 50 % otpada na kućanstva. Telegram