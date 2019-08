– Nalazi li se time Hrvatska na putu da se i njome pozabavi EP zbog kršenja načela pravne države?

– Da nije predsjednika vlade Andreja Plenkovića, Hrvatska bi već davno bila označena kao zemlja u kojoj postoji taj problem. Plenković svojom politikom i svojim umjerenim držanjem štiti Hrvatsku od takve ocjene. Ali koliko dugo će on to moći, s obzirom na stanje u društvu i na praksu, veliko je pitanje. Najgore razdoblje je bilo 2014. – 2016. godine, tada je Hrvatska bila najbliža Mađarskoj, Poljskoj ili Turskoj u pogledu uspostavljanja režima u kojem zakoni neće biti iznad vlasti već obrnuto. Sa dolaskom premijera Plenkovića to se u nekom smislu stavilo pod kontrolu – kaže Milorad Pupovac za DW.