Šesti dan rata

S takvom ruskom vojskom voditi rat za mene nema smisla uopće. Ja sam pogriješio kad sam rekao da Rusija neće napasti Ukrajinu. Međutim, kad je on to napravio, kad sam vidio kakvim je to snagama napravljeno, neorganiziranim, jadni, gladni, ja sad ne mogu garantirati da on ne napravi neki potez koji nije logičan, poput korištenja nuklearnog oružja. Po meni to nije logično i nema smisla, ali… U ovom trenutku Ukrajinci su izuzetno dobro motivirani. Nakon invazije svi su se Ukrajinci ujedinili. I oni Ukrajinci koji su govorili ruski sad govore ukrajinski. Tako da, mislim da su sad Ukrajinci stvarno postali nacija koja se formira u ratu. Ono što bi se moglo reći kao uzor, to što sam ja pratio kad sam gledao zbivanja u Hrvatskoj početkom devedesetih, meni je to bilo vrlo znakovito. Hrvatska je u ratu izborila neovisnost, a mi smo mirno došli do neovisnosti i sad opet imamo rat – rekao je Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu za N1, video 27′.