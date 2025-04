Always your Huckleberry

U devedesetim godinama bit će prepoznat kao jedan od najbolje plaćenih glumaca te dekade, a u nju će ujahati u tour-de-force pojavljivanju u ulozi genijalnog pjevača i pjesnika Jima Morrisona u biografskoj drami Olivera Stonea “The Doors” u kojoj je napokon dobio priliku pokazati svu raskoš svog glumačkog talenta. Kilmer se toliko uvukao u psihu pokojnog Morrisona da će to označiti i početak njegove reputacije glumca s kojim je teško raditi na setu, ali njegov portret kompliciranog genija bio je toliko snažan da je prava nepravda da nije nagrađen barem nominacijom za Oscar u kategoriji najboljega glumca. Možete to pripisati pucanju pod teretom slave, ali činjenica je da ga je zao glas naporne zvijezde počeo pratiti od filma Island of dr. Moreau, gdje je redatelju Frankenheimeru zadavao previše problema, nakon čega su mu dobre uloge dodjeljivane sve rijeđe. Kilmerova profesionalna karijera nažalost dolazi do naglog kraja 2017. godine, nakon dijagnoze raka grla, a od agresivne terapije potpuno ostaje bez glasa i do smrti je komunicirao pritiskom na dugme uređaja oko vrata. Ivan Laić za Ravno do dna