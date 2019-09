Jumbo-Pical

Valamar Riviera d.d. iz Poreča, vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj, u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvarila je konsolidirane poslovne prihode od 1,223 milijuna kuna, što je rast od 20 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Konsolidirana operativna dobit (EBITDA) u prvih devet mjeseci iznosi 556 milijuna kuna, što je 45 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Snažan rast prihoda u prvih devet mjeseci rezultat je povećanja broja noćenja od 15,3 posto te rasta prosječne cijene po usporedivoj smještajnoj jedinici od gotovo 7 posto. Također, rasla je prosječna potrošnja gostiju kao rezultat kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na podizanje kvalitete i razvoj proizvoda kroz ostvarene investicije i razvoj. U 2015. godini završen je ciklus ulaganja u postojeći portfelj u vrijednosti od 354 milijuna kuna, a najveća ovogodišnja investicija, Valamar Isabella Island Resort 4* ostvarila je ove sezone odlične rezultate.

U strukturi portfelja najveći rast prihoda pansiona od 20 posto ostvarili su hoteli i apartmani od 4 i 5*. Prema izvješću Uprave, objavljenom 27. listopada, Valamar Riviera u 2015. godini očekuje da će ostvariti između 1,270 i 1,290 milijardi kuna poslovnih prihoda odnosno rast od 15,7 do 17,6 posto u odnosu na prošlu godinu. Rast prihoda bit će popraćen i snažnim rastom konsolidirane operativne dobiti (EBITDA) koja će na godišnjoj razini dosegnuti između 405 i 415 milijuna kuna, što je povećanje od 121 do 131 milijun kuna, odnosno do 46 posto više nego prošle godine.