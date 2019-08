Vatrogasac iz Manchestera koji od 2006. putuje svijetom na svom trociklu i upozorava na važnost zaštite okoliša

Gunnar Garfors krenuo je 2008. godine u misiju – obići će sve države na svijetu (dotad ih je posjetio 85). Cilj je ostvario 2013. godine i postao najmlađa osoba koja je obišla svijet – tada je imao 37 godina. O svom je pothvatu napisao knjigu ‘198: How I Ran Out Of Countries’, a ima i web stranicu. Index, Business Insider