I tata bi, sine

Danac Torbjørn “Thor” Pedersen (44) krenuo je 10. listopada 2013. na put oko svijeta. Cilj mu je bio posjetiti sve zemlje, ali bez prijevoza avionom. Prema vlastitim pravilima, u svakoj zemlji morao je provesti najmanje 24 sata, no prosjek je bio 17 dana. Usto, odredio je dnevni budžet od 20 dolara. Kao ambasador dobre volje Crvenog križa Danske putovao je 10 godina, odnosno 3576 dana. Na tom je putu za prijevoz koristio 379 kontejnerskih brodova, 158 vlakova, 351 autobus, 219 taksija, 33 broda i 43 rikše. Ukupno je prevalio 359.000 kilometara, a putovanje je završio prije mjesec dana, kada je stigao na Maldive, 203. zemlju na popisu. “Prošao sam kroz svaku zemlju na svijetu, one s oružanim sukobima, one s izbijanjem virusa, bez ozljeda. Ili sam najsretniji čovjek na svijetu, ili je svijet u puno boljem stanju nego što ljudi misle zbog zastrašujućih, dramatičnih vijesti na društvenim mrežama i televiziji”, kaže Thor. 24sata