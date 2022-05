Samo ti budi loša, kćeri

Jako lijepo recenziju napisao je Zoran Stajčić o koncertu Bad Daughter (Dunje Ercegović) na Ravno do dna: Ali ruku na srce i ovo sinoć je bilo nezaboravno, a i kad smo kod srca, skoro me infarkt pogodio, prvi put kad su krenuli basovi tektonski pomicati tlo pod nogama, a drugi put kad je s izvedbom „Favorourite Game“ postalo kristalno jasno da su Bad Daughter & co. izmjestili i sebe i cijelu dvoranu Pogona Jedinstvo u glazbeni ugođaj za kakav se obično mora putovati negdje na zapad. Jučer je Dunja Ercegović jasno odaslala poruku koji nivo nju zanima. Taj nivo pak čudovišno odskače od mnoštva naših palanačkih prosjeka. Ima sredina gdje ovakav ambiciozni iskorak može biti doživljen kao uvreda takvim sredinama. Nadam se da nismo takva sredina, jer ovu „Lošu kćerku“ treba nositi k’o kap vode na dlanu. Dok je trajao njen show, bili smo negdje drugdje i tamo nam je bilo dobro…

SubsiteTV, vjerni video pratitelji zagrebačke scene, a opet nedovoljno praćeni, donose video