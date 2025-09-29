Veličina globalnog cloud tržišta - Monitor.hr
Veličina globalnog cloud tržišta

U drugom kvartalu cloud biznis je uprihodio 99 milijardi dolara što je 25% više nego godinu ranije.


Slične vijesti

04.08.2020. (10:30)

Na izvol'te!

Američki obavještajci imaju pristup podacima u oblaku europskih tvrtki

EU “gubi utjecaj u digitalnoj sferi u trenutku kada to postaje središnje u njezinoj ekonomiji”, jer je “većina europskih podataka pohranjena izvan Europe ili je pohranjena u Europi na serverima ne-europskih tvrtki”, upozoravaju francuski i njemački dužnosnici i stručnjaci. “Imamo ogromne probleme sigurnosti i suvereniteta zbog oblaka” – kažu. Američke obavještajne agencije prema zakonu imaju pristup podacima američkih firmi u određenim slučajevima, neovisno o tome gdje se nalazi server. Tportal

08.06.2017. (09:02)

Oblačno s padalinama

Nezaštićeni podaci u oblaku – ugovori, kodovi, sekvence genoma

Stručnjaci hrvatske tehnološke tvrtke NVTeh testirali su sigurnost podataka na Amazonovom “oblaku” i iznenadili su se kad su ondje uspjeli doći do mnoštva privatnih informacija: osobnih podataka, povjerljivih ugovora zaposlenika i klijenata, izvornih programskih kodova, čak i sekvence ljudskog genoma. Sve su to u “oblaku” na serverima Amazon Web Servicea ostavili korisnici iz različitih tvrtki, čak i onih s Fortune 100 liste, drugim riječima kriv je ljudski faktor u korisničkim tvrtkama, ne Amazon, piše Novi list.

29.04.2017. (08:17)

Visoka tehnologija, visoki novci

Velike zarade tech giganata u prvom kvartalu – 10 milijardi dolara

Dobiti četiri velike američke tehnološke tvrtke snažno su porasle u prvom kvartalu ove godine, kod nekih i dobrano iznad očekivanja. Redom, zarada Googleove krovne kompanije Aplhabet porasla je 28% na godišnjoj razini na 5,4 milijarde dolara, najviše zahvaljujući reklamiranju na mobitelima i YouTubeu. Zarada Amazona porasla je 40% na 724 milijuna dolara, što je osmo tromjesečje zarade za redom, a kažu da su im za zaradu najzaslužnije web usluge. Microsoft je u prva tri mjeseca ove godine imao rast zarade od 28% na 975 milijuna dolara, a proizvođač čipova Intel skočio je 45% na 2,9 milijarde dolara. New York Times naglašava kako je cloud computing pogonsko gorivo ovakvog rasta, pogotovo kod Amazona, a The Street izdvaja činjenicu da je ovo bilo prvi puta da su ove velike kompanije svoje financijske izvještaje objavile u istom danu, unutar nekoliko minuta.

29.11.2015. (08:26)

Amazon nudi neograničeno prostora za spremanje na cloudu za 5 dolara