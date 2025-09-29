Dobiti četiri velike američke tehnološke tvrtke snažno su porasle u prvom kvartalu ove godine, kod nekih i dobrano iznad očekivanja. Redom, zarada Googleove krovne kompanije Aplhabet porasla je 28% na godišnjoj razini na 5,4 milijarde dolara, najviše zahvaljujući reklamiranju na mobitelima i YouTubeu. Zarada Amazona porasla je 40% na 724 milijuna dolara, što je osmo tromjesečje zarade za redom, a kažu da su im za zaradu najzaslužnije web usluge. Microsoft je u prva tri mjeseca ove godine imao rast zarade od 28% na 975 milijuna dolara, a proizvođač čipova Intel skočio je 45% na 2,9 milijarde dolara. New York Times naglašava kako je cloud computing pogonsko gorivo ovakvog rasta, pogotovo kod Amazona, a The Street izdvaja činjenicu da je ovo bilo prvi puta da su ove velike kompanije svoje financijske izvještaje objavile u istom danu, unutar nekoliko minuta.