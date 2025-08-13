Danas (20:00)
Fućkaš more kad imaš Čič Beach!
Velika Gorica planira legalnu plažu na Čiču
Grad Velika Gorica započeo je proces izdvajanja dijela jezera Čiče iz eksploatacijskog područja kako bi se uredilo legalno kupalište. Nakon čišćenja terena i geodetskih snimanja, slijedi izrada projektne dokumentacije. Plan uključuje sportskie terene, dječje igralište, šetnicu, plažu za pse, ljetni šank i popratne sadržaje. Područje je dosad bilo pod koncesijom Hidrela i služilo za vađenje šljunka, no građani su ga neformalno koristili za kupanje. Gradonačelnik Ačkar najavljuje moderan i siguran prostor za rekreaciju i druženje. tportal