Fućkaš more kad imaš Čič Beach!

Grad Velika Gorica započeo je proces izdvajanja dijela jezera Čiče iz eksploatacijskog područja kako bi se uredilo legalno kupalište. Nakon čišćenja terena i geodetskih snimanja, slijedi izrada projektne dokumentacije. Plan uključuje sportskie terene, dječje igralište, šetnicu, plažu za pse, ljetni šank i popratne sadržaje. Područje je dosad bilo pod koncesijom Hidrela i služilo za vađenje šljunka, no građani su ga neformalno koristili za kupanje. Gradonačelnik Ačkar najavljuje moderan i siguran prostor za rekreaciju i druženje. tportal