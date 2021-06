Čari produljenog vikenda

Zastoj u prometu mogu izazvati radovi na cesti, nesreće i druge nepredvidive okolnosti, no japanski znanstvenici sada su dokazali da je uzrok dijela zastoja i “fantomski” – jedan vozač negdje na putu neočekivano malo uspori, a to se usporavanje zatim širi u valovima poput onih koje izazivaju eksplozije – i negdje niz put nastaje zastoj. Takvi fantomski zastoji ne mogu se dogoditi samovozećim automobilima, no i prije nego usavršimo tehnologiju, rješenje postoji, piše BBC.