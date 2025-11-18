Kad Cloudflare kihne, internet dobije gripu

Cloudflare je doživio veliki tehnički kvar koji je srušio ne samo njihove vlastite sustave, nego i milijune stranica koje ovise o njihovim uslugama. Problem je počeo oko 12:00 UTC 18. studenog i uzrokovao široku nedostupnost interneta, jer Cloudflare služi kao ključni “sloj između” korisnika i poslužitelja. Tvrtka je potvrdila prekid, pokrenula istragu i objavila da “radi na vraćanju usluge” za korisnike aplikacijskih servisa. Internet je, ukratko, opet naučio koliko ovisi o jednoj jedinoj posredničkoj karici. Times of India