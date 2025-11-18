Veliki Cloudflare outage srušio milijune web stranica širom svijeta - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kad Cloudflare kihne, internet dobije gripu

Veliki Cloudflare outage srušio milijune web stranica širom svijeta

Cloudflare je doživio veliki tehnički kvar koji je srušio ne samo njihove vlastite sustave, nego i milijune stranica koje ovise o njihovim uslugama. Problem je počeo oko 12:00 UTC 18. studenog i uzrokovao široku nedostupnost interneta, jer Cloudflare služi kao ključni “sloj između” korisnika i poslužitelja. Tvrtka je potvrdila prekid, pokrenula istragu i objavila da “radi na vraćanju usluge” za korisnike aplikacijskih servisa. Internet je, ukratko, opet naučio koliko ovisi o jednoj jedinoj posredničkoj karici. Times of India


Slične vijesti

05.08. (17:00)

Ni robotima se više ne da klikat semafore

Nova moćna verzija ChatGPT-a zaobilazi sigurnosne barijere na internetu

Najnovija verzija ovog alata sada može funkcionirati kao osobni asistent, sposoban samostalno pretraživati internet i obavljati različite zadatke u ime korisnika. U prvom redu može zaobilaziti sigurnosne “captcha” opcije u kojima treba potvrditi da korisnik “nije robot”. Prvi korisnici nove verzije ChatGPT-a, koja je trenutno dostupna samo u Pro, Plus i Team inačicama, podijelili su svoja iskustva, otkrivši kako umjetna inteligencija s lakoćom zaobilazi sigurnosne točke. U jednom takvom slučaju, podijeljenom na Redditu, ChatGPT je detaljno objasnio proces zaobilaženja Cloudflareovih mjera za provjeru botova. Index