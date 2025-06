Sezona festivala i spaljenih đonova

Ove godine hrvatska obala pršti događanjima – od Šibenika do Pule, od Splita do Brača, nudi se sve: koncerti (od Morrisseyja do Josipe Lisac), elektronički festivali, murali i domaći trap. Filmski festivali pod zvijezdama dodatno začinjavaju ljeto, od Pule do Raba. Tko voli plesati, gledati, slušati ili jednostavno znojiti se uz kvalitetan program – neće ostati kratkih rukava. Ljeto je, more je, sve je spremno. Journal