Odlazak s političke pozornice

Plenković mora energično stati na centar, zanemariti hoće li ga ekstremna desnica voljeti ili ne. Što im se više bude ulizivao, više će ga prezirati – kaže Vesna Pusić u intervjuu Večernjem o premijeru, a ni o vođi oporbe nema loše mišljenje – “Bernardić ima šansu, on je mlad čovjek na čelu druge najjače stanke u Hrvatskoj i ima takvog potencijala”. Prihvatljiva joj je i arbitražna odluka o Savudrijskoj vali – “oko granice na kopnu nitko nema primjedaba. More na kojem se ostvaruje junction je ostalo hrvatsko, a veći dio Piranskog zaljeva/Savudrijske vale postao je slovensko more. To nije idealno, ali je kompromis”. O vjeroučitelju koji je pozivao mržnju kaže da je “puno gori slučaj od različitih kukavica s društvenih mreža. On uči djecu i ima autoritet katedre. Ta katedra nešto znači”.