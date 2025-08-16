Heroj ulice

Ugradnja klima uređaja ali i drugih stvari poput antena, manjih sunčanih panela / ćelija, dimovoda, bankomata i raznih drugih uređaja na fasadu zgrade provodi se posvuda, uvelike mijenjajući izgled zgrade i često narušavajući njezinu vizuru. No, nešto od toga se smije, a nešto ne smije. Postavljanje takvih uređaja može biti zabranjeno prostornim planom i drugim propisima (poput konzervatorske zaštite). Međutim, postavljanje klima uređaja nije regulirano nijednim zakonom. Iako bi trebala suglasnot barem natpolovične većine suvlasnika, to se uglavnom ne poštuje. Ali što se tiče raznih bankomata, reklama i slično, od kojih zgrada može ostvariti prihod, to je regulirano ZOV-om. Slučaj detaljnije istražio Zgradonačelnik.