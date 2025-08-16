Video: Anti grafiter na djelu - iskrada se noću da bi čistio i restaurirao fasade od (ružnih) grafita - Monitor.hr
Danas (10:00)

Heroj ulice

Video: Anti grafiter na djelu – iskrada se noću da bi čistio i restaurirao fasade od (ružnih) grafita


Slične vijesti

Nedjelja (16:00)

Kad ti zidovi rade više od nekih susjeda

Fasade koje griju – nova fronta solarne revolucije

Projekt Envision u Nizozemskoj pokazao je da fasade zgrada mogu proizvoditi toplinsku energiju pomoću posebnih panela, smanjujući račune i emisije. Paneli koriste infracrveni spektar, rade i po oblačnom vremenu, koštaju 150–500 €/m², traju 30 godina i isplate se za 7–10 godina. Tvrtka Calosol planira veću proizvodnju, dok projekt CITYSOLAR razvija prozore koji proizvode struju, ciljajući zgrade s nultom potrošnjom energije. Polovica fasada u EU-u ostaje neiskorištena, što predstavlja veliki potencijal za buduće smanjenje emisija i energetsku samodostatnost. Green

03.07.2024. (13:00)

Sused majstor

Većina fasada u Bošnjacima izgleda kao da su prošarana rafalnom paljbom, dok su druge netaknute, iskusni građevinar: Stvar je i u kvaliteti fasade

Radi se o tome da taj sam armirajući sloj nije kvalitetno izveden i sami završni sloj nema nekakvu nosivost, ne znam napamet koliko džula mora imati opterećenje da podnosi neke takve ekstremne uvjete koji se dešavaju. Kod same fasadne ovojnice bitno je da se poštuje sustav i da se ne miješaju materijali. Proizvođač sustava koji je odabran preporuča način na koji se to treba izvesti. S obzirom na današnju situaciju, da svi svašta rade, događaju se i ovakve stvari, jer se ne vodi briga o kvaliteti izvođenja samih radova. Mi smo 32 godine na tržištu i bavimo se fasadama, već više od 20 godina od proizvođača s kojima mi radimo imamo na tržištu sustav koji može premostiti takve ekstremne uvjete. Je li ovdje stvar u needuciranosti, nepoštivanju struke ili nešto treće, u to ne bih ulazio – rekao je za tportal vlasnik građevinskog obrta.

30.01.2024. (13:00)

Zgrade prijatelji sunca

Želite račun za struju od 0 eura? Fasade zgrada mogu ispuniti tu želju

U Nizozemskom gradu Eindhovenu, eksperiment iz 2022. otkrio je revolucionarnu metodu iskorištavanja sunčeve energije putem fasada zgrada. Umjesto tradicionalnih solarnih panela, sivi paneli postavljeni na fasadi koriste se za prikupljanje toplinske energije. Renske Crone, korisnica testnog stana, izrazila je oduševljenje jer su njezin dom i voda grijani obnovljivom energijom čak i tijekom oblačnih dana. Projekt Envision, financiran od strane EU-a, pokreće val obnove zgrada u EU-u, pružajući efikasnije korištenje sunčeve energije izvan krovova. Prototip ove inovacije očekuje se uskoro na Sveučilištu South Denmark. (Green.hr)

26.07.2023. (19:00)

Jel bi se to smjelo, sused?

Klima i drugi uređaji na fasadi zgrade

Ugradnja klima uređaja ali i drugih stvari poput antena, manjih sunčanih panela / ćelija, dimovoda, bankomata i raznih drugih uređaja na fasadu zgrade provodi se posvuda, uvelike mijenjajući izgled zgrade i često narušavajući njezinu vizuru. No, nešto od toga se smije, a nešto ne smije. Postavljanje takvih uređaja može biti zabranjeno prostornim planom i drugim propisima (poput konzervatorske zaštite). Međutim, postavljanje klima uređaja nije regulirano nijednim zakonom. Iako bi trebala suglasnot barem natpolovične većine suvlasnika, to se uglavnom ne poštuje. Ali što se tiče raznih bankomata, reklama i slično, od kojih zgrada može ostvariti prihod, to je regulirano ZOV-om. Slučaj detaljnije istražio Zgradonačelnik.