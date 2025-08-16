Heroj ulice

Radi se o tome da taj sam armirajući sloj nije kvalitetno izveden i sami završni sloj nema nekakvu nosivost, ne znam napamet koliko džula mora imati opterećenje da podnosi neke takve ekstremne uvjete koji se dešavaju. Kod same fasadne ovojnice bitno je da se poštuje sustav i da se ne miješaju materijali. Proizvođač sustava koji je odabran preporuča način na koji se to treba izvesti. S obzirom na današnju situaciju, da svi svašta rade, događaju se i ovakve stvari, jer se ne vodi briga o kvaliteti izvođenja samih radova. Mi smo 32 godine na tržištu i bavimo se fasadama, već više od 20 godina od proizvođača s kojima mi radimo imamo na tržištu sustav koji može premostiti takve ekstremne uvjete. Je li ovdje stvar u needuciranosti, nepoštivanju struke ili nešto treće, u to ne bih ulazio – rekao je za tportal vlasnik građevinskog obrta.