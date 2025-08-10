Kad ti zidovi rade više od nekih susjeda
Fasade koje griju – nova fronta solarne revolucije
Projekt Envision u Nizozemskoj pokazao je da fasade zgrada mogu proizvoditi toplinsku energiju pomoću posebnih panela, smanjujući račune i emisije. Paneli koriste infracrveni spektar, rade i po oblačnom vremenu, koštaju 150–500 €/m², traju 30 godina i isplate se za 7–10 godina. Tvrtka Calosol planira veću proizvodnju, dok projekt CITYSOLAR razvija prozore koji proizvode struju, ciljajući zgrade s nultom potrošnjom energije. Polovica fasada u EU-u ostaje neiskorištena, što predstavlja veliki potencijal za buduće smanjenje emisija i energetsku samodostatnost. Green