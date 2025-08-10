Fasade koje griju – nova fronta solarne revolucije - Monitor.hr
Danas (16:00)

Kad ti zidovi rade više od nekih susjeda

Fasade koje griju – nova fronta solarne revolucije

Projekt Envision u Nizozemskoj pokazao je da fasade zgrada mogu proizvoditi toplinsku energiju pomoću posebnih panela, smanjujući račune i emisije. Paneli koriste infracrveni spektar, rade i po oblačnom vremenu, koštaju 150–500 €/m², traju 30 godina i isplate se za 7–10 godina. Tvrtka Calosol planira veću proizvodnju, dok projekt CITYSOLAR razvija prozore koji proizvode struju, ciljajući zgrade s nultom potrošnjom energije. Polovica fasada u EU-u ostaje neiskorištena, što predstavlja veliki potencijal za buduće smanjenje emisija i energetsku samodostatnost. Green


30.06. (20:00)

Jer dobra izolacija počinje s dobrom organizacijom, a ne s "ajde da to zalijepimo"

Energetska obnova: Kako ne upropastiti fasadu prije nego što je uopće zalijepite

Ugradnja toplinsko-izolacijskog sustava (ETICS) nije samo lijepljenje stiropora — ključna je pravilna priprema gradilišta, podloge i vremenskih uvjeta. Potrebno je provjeriti podlogu, koristiti čistu vodu, štititi materijale od sunca i kiše, i ne eksperimentirati s dodatcima. Odabir boje također ima tehničke posljedice. HUPFAS podsjeća: ako podloga nije ravna, suha i čista — bolje je odgoditi posao nego odmah zakomplicirati stvar. Detaljne smjernice za izradu ETICS sustava dostupne su na stranici Udruge HUPFAS. Zgradonačelnik

18.06. (01:00)

Kad ti kuća ima više outfita od tebe

Fasada koja mijenja boju ovisno o vremenu – crna zimi, bijela ljeti

Američki dizajner Joe Doucet razvio je termokromnu fasadnu boju koja mijenja nijansu ovisno o temperaturi – tamnija kad je hladno, svjetlija kad je toplo. Inspiraciju je pronašao u dječjoj fascinaciji “mood” prstenom, a tehnologija se temelji na tekućim kristalima koji reagiraju na toplinu. Boja može smanjiti troškove grijanja i hlađenja za 15–30 %. Još nije na tržištu, ali Doucet traži industrijskog partnera za licenciranje. Kuća koja se sama “presvlači”? Možda uskoro postane standard u klimatski ćudljivim krajevima poput Zagreba ili New Yorka. Haus

25.10.2024. (09:00)

Kad zgrada pokazuje bore

Kako spriječiti starenje fasade

Fasada, ključna za zaštitu i estetiku zgrade, podložna je starenju pod utjecajem vremenskih uvjeta, lošeg projektiranja i nekvalitetnih materijala. Glavni faktori koji utječu na trajnost su konstrukcija, izbor materijala, klimatski uvjeti te održavanje. Pravovremeni pregledi, sanacija oštećenja i kvalitetni materijali produžuju njen vijek trajanja. Vidljivi problemi uključuju pukotine, promjene boje, ljuštenje boje, te prisutnost algi i gljivica. Zgradonačelnik

15.09.2024. (09:00)

Ciglena ljepotica

Kuća bez fasade ne mora biti ružna, španjolski arhitekti imaju primjere za to

Ako gledamo isključivo hrvatska predgrađa i sela, gdje desetljećima dominiraju ciglene, nedovršene kuće, odgovor je – nažalost – da. Ako gledamo malo dalje od toga – nikako. Primjer za to su katalonski arhitekti koji dolaze uskoro na InDizajn u Zagreb. U više od dva desetljeća projektiranja stvorili su jedan od prominentnijih arhitektonskih studija u Španjolskoj, a jedna od specijalnosti s vremenom su im postale ciglene kuće koje su dovršene bez klasične fasade. Od više od 20 projekata koje trenutno možete vidjeti na njihovoj stranici, devet ih je potpuno ili djelomično od gole cigle. I baš svaki je izniman. Haus

01.05.2024. (00:00)

Fasadu si uredi i energetski uštedi

Energetska obnova fasade je možda skuplja, ali njezina isplativost vidljiva je u štednji energije u narednim godinama

Energetska obnova zgrade ili kuće prilično je kompliciran postupak. Nije to samo skinuti staru fasadu, nalijepiti stiropor ili kamenu vunu niti je dovoljno staviti PVC prozore. Potrebno je puno inženjerskog znanja da bi se zgrada ili kuća doveli u energetski optimalno stanje. S ugradnjom toplinske izolacije, investicija se vraća putem umanjenih računa za grijanje, a bez toplinske izolacije nema povratka novaca. Kod energetske obnove, možemo reći da je dodatni trošak lijepljenje i dodatno mehaničko učvršćenje (tiplanje) toplinske izolacije. Sve ostalo je gotovo isti trošak. Zgradonačelnik

19.07.2023. (18:00)

Ogradimo se biljkama

Ekipa iz Njemačke radi fasade od celuloze

Stanovi u njemačkom gradu Bochumu dobit će “drugu kožu” zahvaljujući startupu iz Berlina. Riječ je o montažnim klimatski neutralnim fasadama s tehnologijom koja zahtjeva polovicu radne snage i trećinu vremena koje zahtjeva postavljanje obične fasade. “Obično takvi projekti traju od šest do 15 tjedana”, rekao je za Reuters Emmanuel Heisenberg, izvršni direktor Ecoworksa. Koristeći celulozu za izolaciju i drvo za vanjske fasade, ovaj je proizvod CO2 neutralan. Odgovor je to na sve jaču energetsku krizu. Iz tog razloga, tvrtka Ecoworks osmislila je način kako da stanovi budu energetski učinkovitiji. Green

16.08.2015. (14:37)

U Rijeci se obnavlja deset puta više fasada nego u ostatku države

06.03.2015. (14:30)

Prva klasa

Je li normalno da bura odvali fasadu?

Jučerašnja orkanska bura nosila je i fasade, no riječki slučaj zanimljiv je jer se radi o novoj POS-ovoj zgradi u koju su stanari uselili prije nepuna tri mjeseca. “Da je fasada pala pri nekom umjereno jakom vjetru, rekao bih da se radi o nekvalitetno napravljenom poslu. Ali ovdje govorimo o ekstremnim udarima vjetra, dovoljno je i najmanje oštećenje na fasadi, možda ju je netko prije fizički oštetio, i tada se pri takvim ogromnim silama ona ruši kao domino’, smatra inženjer Zvonimir Sever. U slučaju Splita pak radilo se o tome da je reklama bila pričvršćena na fasadu, a ne na zid. T-Portal