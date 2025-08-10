Kad ti zidovi rade više od nekih susjeda

Jučerašnja orkanska bura nosila je i fasade, no riječki slučaj zanimljiv je jer se radi o novoj POS-ovoj zgradi u koju su stanari uselili prije nepuna tri mjeseca. “Da je fasada pala pri nekom umjereno jakom vjetru, rekao bih da se radi o nekvalitetno napravljenom poslu. Ali ovdje govorimo o ekstremnim udarima vjetra, dovoljno je i najmanje oštećenje na fasadi, možda ju je netko prije fizički oštetio, i tada se pri takvim ogromnim silama ona ruši kao domino’, smatra inženjer Zvonimir Sever. U slučaju Splita pak radilo se o tome da je reklama bila pričvršćena na fasadu, a ne na zid. T-Portal