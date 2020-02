Zračne snage

Meteoalarm je za cijelu zemlju izdao žuto upozorenje, a za Kvarner, Istru i sjevernu Dalmaciju crveno. U tim se područjima očekuju najjači udari bure, na Kvarneru čak do 205 kilometara na sat. Prognostičari predviđaju novi snijeg koji će napadati do 5 do 20 centimetara u cijeloj zemlji. Sutra pak stiže novo zahlađenje s temperaturama i do -20 stupnjeva. Jutarnji