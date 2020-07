Zvjezdani penjač

Hrvatski tim Tesla došao je eletričnim automobilom do cilja relija Budimpešta-Bamako u Banjulu i time postao prvi tim koji je na ovom ili bilo kojem drugom afričkom reliju sudjelovao vozeći potpuno električni automobil, Tesla Model X. U sklopu relija obavljen je i prvi prelazak Sahare električnim autom te je Team Tesla svoje postignuće prijavio i Guinnessovoj knjizi rekorda.

Team Tesla čine Saša Cvetojević, poduzetnik, investitor i entuzijast električnih automobila, Oleg Maštruko, autor, putopisac i fotograf, urednik u IT medijima Bug i Mreža, i Tomas Konvička, ekspert za Afriku iz Češke. Budapest – Bamako, poznat i kao Bamako rally, najveći je amaterski reli na svijetu, nastao s idejom da se Dakar Rally učini dostupan i neprofesionalnim ekipama. Na reliju je ove godine sudjelovalo oko 150 timova u otprilike isto toliko vozila, iz gotovo svih europskih zemalja.

Na završnoj svečanosti, osim nagrada u natjecateljskim 4×4 kategorijama, dijelile su se i posebne nagrade. Team Tesla dobio je nagradu “Media Whore of the Year” za tim koji ima najsnažniju medijsku i mrežnu nazočnost.

Timovi su bili podijeljeni u nekoliko kategorija, od natjecateljskih, do kategorije „Spirit of Bamako“ koja uključuje neobična ili stara vozila, poput Trabanta, Peglice, ili ovogodišnjeg rekordera – 50 godina starog Subarua 360. Prva odustajanja zabilježena su već na 20 kilometara od starta u Budimpešti, u Africi je bilo nekoliko gubljenja timova u pustinji i savani, a, nažalost, i jedna ozbiljna prometna nesreća. Putni uvjeti varirali su od zimsko-snježnih u Europi i na gorju Atlas, do tropskih vrućina u Mauritaniji, Senegalu i Gambiji. Većina timova došla je do cilja, držeći se službenog mota relija – Anyone, by anything, by any means.

Odmah nakon ciljne ceremonije, Team Tesla donirao je svoj generator, vrijedan oko 30.000 kuna, koji su koristili za napajanje Tesle u pustinji, Lighthouse Foundationu, dobrotvornoj organizaciji koju u Gambiji vodi Zdravko Volgar, Slovenac koji godinama živi u Africi, a generator će završiti najvjerojatnije u nekom selu ili školi u Gambiji.