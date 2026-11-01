Znanstvenici su zapravo pronašli fosile prije 13 godina, ali su zbog njihove veličine i oblika trebale tri godine samo da se odnesu u Limu gdje se od tada proučavaju”, rekao je evolucijski biolog Eli Amson, a prenosi BBC. Nađeno je osamnaest kostiju drevnog morskog sisavca, odnosno rane vrste kita (basilosaurid) koja je težila oko 200 tona; među njima je bilo 13 kralježaka, četiri rebra i dio kuka. Imao je jako guste kosti zbog osteoskleroze, odnosno procesa popunjavanja unutarnjih šupljina. Kosti su također bile prevelike, u smislu da su imale dodatni rast na svojim vanjskim površinama – što se naziva pahiostoza. Stručnjaci ne smatraju da se radilo o nekoj vrsti oboljenja, već o prilagodbi koja je ovom velikom kitu omogućila potrebnu kontrolu plovnosti prilikom traženja hrane u plitkim vodama. Index