Cesta za ribiče

O ekotoksikologiji žive zna se više-manje sve. Manje od jednog grama, točnije 0,2–1 grama žive u obliku njezine soli dovoljno je da ubije čovjeka – zbog krvarenja u probavnom traktu. No dok su ovakva (akutna) otrovanja, otrovanja velikim jednokratnim dozama rijetka, to se ne bi moglo reći za otrovanja uzrokovana malim no učestalim dozama. Što se događa sa živom kad uđe u ekosustav, koliko se u njemu zadržava i koliko treba da iz njega izađe, drugo je, još neodgovoreno pitanje – sve do nedavno. Provodili su eksperiment gdje su jedno jezero i njegov okoliš obogaćivali s 22 mikrograma žive po kvadratnom metru godišnje. Nakon što su to činili šest godina, osam su godina poslije toga pratili razine metilžive u jezeru i organizmima koji u njemu žive. Živa se brzo izgubila, u roku dvije godine koncentracija se smanjila do početne vrijednosti. Upile su ga ribe. Koje potom i nisu najzdravije za jesti ukoliko se ulove. Nenad Raos za Bug.