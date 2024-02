Nije tajna da je putovanje avionom ekološki najmanje prihvatljiv način putovanja. Emisije Co2 po kilometru ili milji su ogromne, pogotovo ako se uspoređuju s recimo automobilima. Ipak, letjeti se mora, ali je u tom slučaju bolje letjeti putničkim letom, nego privatnim avionom jer se na taj način donekle ublaži utjecaj. Iako komercijalni letovi troši više goriva po satu, njima se može prevesti puno više putnika nego privatnim zrakoplovom i stoga proizvodi manje emisija po osobi. No, to i nije neka sreća jer kako kaže dr. Debbie Hopkins, stručnjakinja za dekarbonizaciju prometa sa Sveučilišta u Oxfordu, ‘tijekom polijetanja i slijetanja aviona troši se ogromna količina goriva, bez obzira na to koliko ljudi imate u avionu. Tako način prijevoza koji već zagađuje poput komercijalnih zrakoplova postaje još gori s privatnim zrakoplovima. Samo jedna dodatna metrička tona emisije ugljika može dovesti do gubitka tri četvorna metra arktičkog leda, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Science. Lider