Slanica je jedna od najljepših i najposjećenijih pješčanih plaža na Murteru, a pogodna je za djecu i neplivače jer je more plitko. Pogodna za obitelji su i Brela koja imaju male, intimne plaže na predjelu od Vruje do Jakiruše i od Stomarice preko Šćita pa do Podrača, a imaju i najhvaljeniju plažu Makarske rivijere, čuvenu Puntu ratu. Večernji nabraja još nekoliko plaža diljem obale koje su pogodne za obitelji s djecom.