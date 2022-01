Za bistriji vid

Kad su naši akvatički preci prije 385 milijuna godina napravili monumentalni korak iz mora na kopno bilo je to zahvaljujući očima, a ne udovima, nova je teorija znanstvenika sa sveučilišta Northwestern i Claremont koji su proučavali fosile. Glavna indicija je to što su prije izlaska na kopno oči u prosjeku bile velike 13 milimetara, dok su za vrijeme prelaska dosegle veličinu do čak 36 milimetara. Inače, za ovo utrostručenje očima je trebalo 12 milijuna godina evolucije. Okidač je, naravno, bila hrana, koju su životinje vidjele iz vode… Biologija.com, Science Daily