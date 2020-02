Vodeni cvijet

Da se Hrvatska može pohvaliti prelijepim krajolicima, prepoznali su i čitatelji portala Roughguides.com. Kako bi proslavili izdavanje svog vodiča “Rough Guide to First-Time Europe”, odnosno vodiča za one koji prvi put posjećuju Europu zamolili su čitatelje da glasaju za najljepše mjesto u Europi. Glasovi su ubrzo počeli pristizati, a rezultati su bili neizvjesni do samog kraja. U petak su objavili listu deset najljepših mjesta u Europi, a Hrvatska je zauzela prvo mjesto, pobijedivši destinacije poput Švicarske, Walesa, Grčke i Italije. N1