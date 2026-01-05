Nekome lavor, drugome jacuzzi
Vidljivi luksuz razotkriva ekonomsku nejednakost
Istraživanje London School of Economics pokazuje da ljudi sustavno podcjenjuju ekonomsku nejednakost jer je u svakodnevnom životu rijetko vide. Kada su siromašniji okruženi osobama sličnog statusa, smatraju sustav pravednijim i podržavaju niže poreze, iako objektivno gube. No kad luksuz bogatih postane vidljiv, naglo raste osjećaj nepravde i podrška višem oporezivanju, uz pad osobnog zadovoljstva. Studija zaključuje da ekonomska segregacija održava društveni mir, dok vidljivo bogatstvo potiče političke i društvene tenzije. Lider